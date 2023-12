Lecture-dédicace et atelier “dessiner un dragon” 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

fin : 2024-01-03 17:30:00 . Une demoiselle à l’Académie Royale des Dragons… Qui l’eût cru ? Entre la maladresse de son fidèle compagnon et les blagues de mauvais goût de ses camarades, la jeune Soleen va devoir redoubler d’efforts pour faire sa place au Fort Augustus. Une aventure drôle et trépidante aux couleurs de l’Écosse où se mêlent, amitié, solidarité et égalité. Laurence Thébault invente des aventures pour rêver et emmener les petits lutins dans des mondes merveilleux où réel et imaginaire vont de pair. Informations pratiques :

De 15h à 17h30

Pour les enfants dès 6 ans

Sur inscription. .

25 Rue de Pontaniou Les Curiosités de Dialogues

Brest 29200

