Cirque en Spray – Spectacle 25 Rue de Pontaniou Brest, 29 décembre 2023, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29

fin : 2023-12-30

.

29 et 30 décembre & 5 et 6 janvier

Mêlant jonglage, magie, équilibre et danse aérienne, la compagnie Cirque en Spray vous invite à suivre ses parades lumineuses et ses déambulations oniriques sur la Place des Machines. Plusieurs spectacles, qui misent sur la féérie sans s’interdire une pointe d’humour, alterneront les vendredis et samedis.

Voie lactée

En journée, les « Blancs » vous feront rêver par leurs costumes et accessoires (éventails de plumes, neige japonaise, ombrelles…). A la tombée de la nuit ces échassiers surprendront le public par leur costumes parsemés de lumières. Accompagnés d’un ou deux jongleurs-danseurs au sol, ils vous emmèneront dans une ambiance nocturne scintillante.

Nautilus

Quand une vague de méduses colorés sillonnent les rues, elles finissent forcément par croiser des humains… 2 scaphandriers tout droit sortie de leurs étrange embarcation tenteront de les amadouer…

Bulles de savons, danses et manipulation d’objets

Informations pratiques :

Trois représentations par jour à 15h30, 17h et 18h15

Pas d’inscription.

.

25 Rue de Pontaniou Les Ateliers des Capucins

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole