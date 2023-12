Atelier créatif : Fabrication d’un manchot 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 11:00:00

fin : 2023-12-29 11:45:00 . Les libraires curieuses liront d’abord l’album Mammouth des éditions Little Urban à vos enfants et animeront ensuite l’atelier de fabrication d’un manchot. Informations pratiques :

Durée 45 minutes

Pour les enfants de 4 à 7 ans .

25 Rue de Pontaniou Les Curiosités de Dialogues

Brest 29200 Finistère Bretagne

