A la recherche du bisou magique – Voyage musical et tendre 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère A la recherche du bisou magique – Voyage musical et tendre 25 Rue de Pontaniou Brest, 2 décembre 2023, Brest. Brest,Finistère .

2023-12-02 fin : 2023-12-03 11:00:00. .

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu 25 Rue de Pontaniou Adresse 25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 25 Rue de Pontaniou Brest latitude longitude 48.3890223;-4.4983387

25 Rue de Pontaniou Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/