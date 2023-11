Atelier « Les sapins des deux rives » 25 Rue de Paris Villeneuve-sur-Lot, 8 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Venez participer aux ateliers de décoration et de création des deux grands sapins de la bastide, dirigés par la plasticienne Anne-Sophie Bar.

Atelier du matin à l’Atelier.

Atelier de l’après-midi au musée de Gajac.

Inscription obligatoire auprès de l’Atelier..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 12:00:00. EUR.

25 Rue de Paris L’Atelier

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in workshops to decorate and create the two large Christmas trees in the bastide, led by visual artist Anne-Sophie Bar.

Morning workshop at l’Atelier.

Afternoon workshop at Musée de Gajac.

Registration required at l’Atelier.

Participe en los talleres de decoración y creación de los dos grandes árboles de Navidad de la bastida, dirigidos por la artista plástica Anne-Sophie Bar.

Taller de mañana en el Atelier.

Taller de tarde en el Museo de Gajac.

Inscripción previa en el Atelier.

Nehmen Sie an den Workshops zur Dekoration und Gestaltung der beiden großen Tannenbäume in der Bastide teil, die von der bildenden Künstlerin Anne-Sophie Bar geleitet werden.

Workshop am Vormittag im Atelier.

Nachmittagsworkshop im Musée de Gajac.

Anmeldung beim Atelier erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47