Conférence – Intelligence Artificielle : pour le meilleur et pour le pire Nicolas Courty 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère Conférence – Intelligence Artificielle : pour le meilleur et pour le pire Nicolas Courty 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët, 2 février 2024, Clohars-Carnoët. Clohars-Carnoët Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02 19:00:00 . L’intelligence artificielle, sujet d’études depuis le milieu du XXème siècle, a fait récemment une irruption soudaine dans la sphère médiatique mais aussi dans nos vies de tous les jours. Propulsée par des révolutions technologiques et des avancées

sur le plan de la recherche, celle-ci génère des promesses de développement mais aussi des craintes parfois légitimes.

Cette conférence propose dans un premier temps de décrypter et rendre accessible les concepts techniques sous-jacents, puis d’illustrer avec plusieurs exemples les bénéfices potentiels pour notre société, mais aussi les risques inhérents à son utilisation non-maitrisée. Pour le meilleur et pour le pire.

Cette conférence est proposée par Nicolas Courty, Professeur des Universités, à l’Université Bretagne Sud (Lorient). .

25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Code postal 29360 Lieu 25 Rue de Lannevain Adresse 25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter Ville Clohars-Carnoët Departement Finistère Lieu Ville 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Latitude 47.79432 Longitude -3.58295 latitude longitude 47.79432;-3.58295

25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/