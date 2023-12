Nuit de la Lecture – Nefos 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 19:30:00 . Nefos est une histoire d’amour perdue d’avance en Grèce, mise en texte par Lucie Braud avec les arrangements sonores d’Éric Thomas.

La Médiathèque Robert Badinter vous invite, dans le cadre de la nuit de la lecture, à une écoute des premiers épisodes de ce podcast, suivie d’une rencontre avec l’autrice et narratrice Lucie Braud.

Entrée libre et gratuite, à partir de 15 ans. .

25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

