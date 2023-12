Bébés lecteurs 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

2024-01-10 10:30:00

fin : 2024-01-10 11:30:00 . Marianne accueille les tout petits, et leurs accompagnant·es pour une nouvelle séance de lecture. Petit·e·s et grand·e·s découvriront des albums à choisir ensuite pour les emporter à domicile. .

Médiathèque Robert Badinter

Clohars-Carnoët 29360

