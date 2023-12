Exposition – Les découvreuses anonymes 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët, 5 janvier 2024, Clohars-Carnoët.

Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00

L’histoire n’a que peu retenu et valorisé le travail des femmes scientifiques. Un manque de visibilité dont les effets se font toujours ressentir : en France aujourd’hui, seulement 30% des chercheurs et 27% des ingénieurs sont des femmes. La parité dans le domaine scientifique est donc un enjeu majeur.

Cette exposition pédagogique présente 9 parcours de femmes ayant significativement participé à l’avancée des sciences mais dont les noms restent très souvent méconnus du grand public.

Cette exposition a été conçue par WAX Science en collaboration avec Animafac pour promouvoir la contribution des femmes dans tous les domaines scientifiques.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne



