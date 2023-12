Vertical – Finissage d’exposition 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët
Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 16:00:00

fin : 2024-01-03 18:00:00 . Lecture à voix haute des textes écrits par Lucie Braud, sur les photographies de Laetitia Villemin et présentation du double ouvrage né de la collaboration entre les deux artistes. Sur invitation de la photographe Laëtitia Villemin, Lucie Braud, s’est immergée dans son univers le temps de l’exposition Vertical présentée à la Médiathèque Robert Badinter de Clohars-Carnoët. De cette rencontre est né un double livre : d’une part une rétrospective de trente ans de photographie de Laëtitia Villemin, d’autre part un recueil de récits écrits par Lucie Braud. Une fois réunis, les deux ouvrages prennent sens pour raconter une seule histoire sous deux regards différents. Vertical, photographies de Laëtitia Villemin, textes de Lucie Braud, une coédition MON OEIL, l’art au quotidien /Un Autre Monde. .

25 Rue de Lannevain Médiathèque Robert Badinter

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

