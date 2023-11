LES SOIRÉES GRENELLE 25 rue de la Tonnelle Saumur, 27 juin 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Comme chaque année, venez (re)découvrir les cuvées de la maison Louis de Grenelle accompagnées d’un concert acoustique !.

2024-06-27 fin : 2024-06-27 22:00:00. .

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As every year, come and (re)discover the Louis de Grenelle vintages, accompanied by an acoustic concert!

Como cada año, venga a (re)descubrir las añadas de Louis de Grenelle acompañadas de un concierto acústico

Wie jedes Jahr können Sie die Cuvées des Hauses Louis de Grenelle (neu) entdecken, begleitet von einem akustischen Konzert!

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire