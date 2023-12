EXPOSITION : JEAN-YVES KERVÉVAN 25 rue de la Tonnelle Saumur, 20 mars 2024, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 13:00:00

Jean-Yves Kervévan, peintre, sculpteur et photographe, propose une exposition autour de la transformation du vivant. Par le biais de différents médiums, il nous fait rentrer dans un univers viscéral et poétique. Une singularité à ne pas manquer !.

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



