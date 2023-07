EXPOSITION : « LE TOUCHER » 25 rue de la Tonnelle Saumur, 11 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Co-construite avec l’envie de proposer au public une expérience sensorielle, cette exposition sur le Toucher rassemble les travaux de François Chauvin, plasticien ligérien, et ceux engagés par Hoëlle Corvest, spécialiste en iconographie tactile..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 13:00:00. .

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Co-constructed with the aim of offering the public a sensory experience, this exhibition on Touch brings together the work of François Chauvin, a visual artist from the Loire Valley, and that of Hoëlle Corvest, a specialist in tactile iconography.

Co-construida con el objetivo de ofrecer al visitante una experiencia sensorial, esta exposición sobre el Tacto reúne la obra de François Chauvin, artista plástico del Valle del Loira, y la de Hoëlle Corvest, especialista en iconografía táctil.

Diese Ausstellung über den Tastsinn wurde mit dem Wunsch, dem Publikum eine sinnliche Erfahrung zu bieten, mitgestaltet und vereint die Arbeiten von François Chauvin, einem Plastiker aus der Loire-Region, und Hoëlle Corvest, einer Spezialistin für taktile Ikonografie.

