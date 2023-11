CIRQUE & DANSE – TES VACANCES AU THEATRE AGATHOIS 25 Rue de la République Agde, 23 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Stages découvertes de clown de théâtre et danse, expression corporelle..

2023-10-23 13:30:00 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

25 Rue de la République

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discovery workshops in theater clowning, dance and body expression.

Talleres de clown, teatro, danza y expresión corporal.

Entdeckungspraktika für Theater- und Tanzclowns, Körperausdruck.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE