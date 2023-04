Tournoi de Pâques de Baseball 25 Rue de la Plaine des Sports, 8 avril 2023, Pineuilh.

Venez soutenir les Pitcher’s de Pineuilh du Samedi 8 au lundi 10 avril 2023.

Plaine des Sports de Pineuilh – Restauration sur place.

* Tournoi 12 U : 6 équipes

Pitcher’s de Pineuilh

Hawks de la Guerche

Ligue d’Aquitaine LNA

All Stars France 1

All Stars France 2

Stade Toulousain Baseball

* Tournoi 15 U : 5 équipes

Pitcher’s de Pineuilh

Bédée de Bretagne

Hawks de la Guerche

Pôle Baseball de Bordeaux

Stade Toulousain Baseball

Finales et Remise des Trophées le lundi 10 avril..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-10 19:00:00. EUR.

25 Rue de la Plaine des Sports Plaine des Sports

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and support the Pitcher’s of Pineuilh from Saturday 8th to Monday 10th April 2023.

Plaine des Sports de Pineuilh – Catering on site.

* Tournament 12 U : 6 teams

Pitcher’s of Pineuilh

Hawks of La Guerche

Aquitaine League LNA

All Stars France 1

All Stars France 2

Stade Toulousain Baseball

* Tournament 15 U : 5 teams

Pitcher’s of Pineuilh

Bédée de Bretagne

Hawks of La Guerche

Pôle Baseball de Bordeaux

Stade Toulousain Baseball

Finals and Awards Ceremony on Monday, April 10th.

Venga a apoyar a los Pitcher’s de Pineuilh del sábado 8 al lunes 10 de abril de 2023.

Plaine des Sports de Pineuilh – Catering in situ.

* Torneo 12 U : 6 equipos

Pitcher’s de Pineuilh

Halcones de la Guerche

Liga Aquitania LNA

All Stars Francia 1

All Stars Francia 2

Stade Toulousain Béisbol

* Torneo 15 U : 5 equipos

Pitcher’s de Pineuilh

Bédée de Bretagne

Halcones de la Guerche

Pôle Baseball de Bordeaux

Stade Toulousain Béisbol

Finales y entrega de premios el lunes 10 de abril.

Unterstützen Sie die Pitcher’s aus Pineuilh von Samstag, den 8. bis Montag, den 10. April 2023.

Plaine des Sports de Pineuilh – Verpflegung vor Ort.

* 12 U Turnier: 6 Mannschaften

Pitcher’s aus Pineuilh

Hawks aus La Guerche

Liga von Aquitanien NLA

All Stars Frankreich 1

All Stars Frankreich 2

Stade Toulousain Baseball

* 15 U Turnier: 5 Mannschaften

Pitcher’s aus Pineuilh

Bédée aus der Bretagne

Hawks aus La Guerche

Pôle Baseball aus Bordeaux

Stade Toulousain Baseball

Finale und Verleihung der Trophäen am Montag, den 10. April.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT du Pays Foyen