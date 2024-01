Atelier Art & Nature – Crée ta décoration d’hiver 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, mardi 2 janvier 2024.

Atelier Art & Nature – Crée ta décoration d’hiver A partir de 4 ans Pendant deux heures, créez votre décoration de d’hiver en famille avec des éléments de la mer : coquillages, galets, mais aussi peinture, bougies… Un souvenir de Noël naturel … Mardi 2 janvier, 17h00 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

A partir de 4 ans

Pendant deux heures, créez votre décoration de d’hiver en famille avec des éléments de la mer : coquillages, galets, mais aussi peinture, bougies… Un souvenir de Noël naturel et local, 100% Batzien !

Tarifs : 5€ par participant et gratuit pour deux accompagnateurs.

25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer
02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

