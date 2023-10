Initiation à la pêche à pied – Saveurs d’octobre 25 RUE DE LA PLAGE 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 27 octobre 2023, Batz sur mer.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une initiation à la pêche à pied.

Profitez d’une initiation à la pêche à pied ludique et adaptée à tous les âges ! A découvrir seul, entre amis, en couple ou en famille.

Informations et réservations à l’Office de tourisme, au 02 40 23 92 36 ou à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le Programme des Saveurs d’octobre

