Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une balade gourmande.

Pendant 2 heures, suivez Fanny, guide conférencière à l’Office de tourisme, pour une balade sur la thématique des algues, accompagnée d’une dégustation.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le Programme des Saveurs d’octobre

