Visite insolite – La nature se mange – Saveurs d’octobre Lundi 9 octobre, 10h30 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Participation: 3.5, Participation: 0

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une visite insolite.

Une visite insolite à la découverte de la Coupure Verte. La guide conférencière, passionnée de plantes et de fleurs, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisation de celles ci. Des espèces rares ou d’autres devant lesquelles nous passons quotidiennement… mais savons-nous ce qu’elles offrent ?

Informations et réservations à l’Office de tourisme, au 02 40 23 92 36 ou à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le Programme des Saveurs d’octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

