Visite guidée traditionnelle du Bourg de Batz 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 24 juillet 2023, Batz sur mer.

Batz-sur-Mer, destination patrimoine et Petite Cité de Caractère.

Laissez-vous guider avec une guide conférencière pour découvrir les secrets de Batz-sur-Mer et son patrimoine : l’église et la Tour Saint-Guénolé, la Chapelle Notre-Dame du Mûrier, les venelles du bourg, l’histoire de Batz-sur-Mer…

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T17:00:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

2023-10-23T17:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:00:00+02:00

