Visite insolite – La nature se mange 4 juin – 9 octobre 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Participation: 3.5, Participation: 0

Une visite insolite à travers l’un des espaces naturels de la commune de Batz-sur-Mer. La guide conférencière, passionnée de plantes, vous proposera de découvrir différentes possibilités d’utilisation des plantes.

Des espèces rares ou d’autres devant lesquelles nous passons quotidiennement… mais savons-nous ce qu’elles offrent ?

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer
Batz sur mer
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.ot-batzsurmer.fr
https://www.ot-batzsurmer.fr/visite-insolite-la-nature-se-mange-visiteinsolitenature2023.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-10-09T10:30:00+02:00 – 2023-10-09T12:00:00+02:00

