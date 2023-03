Balade Gourmande 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Balade Gourmande 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 10 mai 2023, Batz sur mer. Balade Gourmande Mercredi 10 mai, 17h00 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Participation: 5, Participation: 2,50 Suivez une guide conférencière pour découvrir les produits locaux et les spécialités du terroir de Batz-sur-Mer.

Durant ces visites guidées, vous aurez la chance de rencontrer l’un des producteurs de Batz-sur-Mer : chocolatière, brasseur, boulanger, chef… Mercredi 10 mai : A la découverte du Brasseur. Informations et réservations à l’Office de tourisme. 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/balade-gourmande-baladegourmande2023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

