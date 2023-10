Cet évènement est passé Balade Nature – La faune et la flore des marais salants 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Balade Nature – La faune et la flore des marais salants 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 28 avril 2023, Batz sur mer. Balade Nature – La faune et la flore des marais salants 28 avril – 12 octobre 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Participation: 5, Participation: 2.50 Batz-sur-Mer, entre terre et mer, une destination avec des espaces naturels protégés et entre autres, les marais salants. Durant cette balade nature à travers quelques sentiers des marais, la guide conférencière vous proposera une découverte de la faune et de la flore de cet espace particulier et protégé. Informations et réservation à l’Office de tourisme. 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/balade-nature-la-faune-et-la-flore-des-marais-salants-baladenaturemaraissalants.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T10:30:00+02:00 – 2023-04-28T12:00:00+02:00

2023-10-12T10:30:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer latitude longitude 47.27724;-2.4808

25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/