Atelier Art & Nature 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Atelier Art & Nature 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 10 avril 2023, Batz sur mer. Atelier Art & Nature 10 avril – 2 novembre 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Tarif unique: 5 Réservez votre atelier en famille auprès de l’Office de tourisme pour un moment convivial, intergénérationnel et ludique où chacun fabrique un souvenir de ses vacances à Batz-sur-Mer. – Atelier de peinture végétale sur la thématique de Pâques : le lundi 10 avril à 10h30 – Atelier de peinture végétale : le vendredi 4 août à 10h30 – Reproduis une saline : vendredi 21 avril à 14h30, mardi 25 juillet à 10h30, dimanche 27 août à 10h30 et jeudi 2 novembre à 14h30. – Land’art : Lundi 10 juillet à 17h et vendredi 11 août à 11h30 La guide conférencière animera pendant 1h30 une découverte de l’environnement et une collecte d’éléments naturels qui seront utilisés pour la création artistique réalisée par les participants. A partir de 4 ans. 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-art-nature-artetnature2023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T10:30:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00

2023-11-02T14:30:00+01:00 – 2023-11-02T16:00:00+01:00 CULTURE FAMILLE

Détails Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Adresse 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer

25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/

Atelier Art & Nature 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 2023-04-10 was last modified: by Atelier Art & Nature 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 10 avril 2023 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Batz-sur-Mer

Batz sur mer Loire-Atlantique