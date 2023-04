Jeu de Pâques – Chasse aux oeufs 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Jeu de Pâques – Chasse aux oeufs 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer, 8 avril 2023, Batz sur mer. Jeu de Pâques – Chasse aux oeufs Samedi 8 avril, 10h30 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Public L’espace enfance jeunesse en collaboration avec l’Office de tourisme vous propose de participer à une traditionnelle chasse aux œufs dans le Parc du Petit bois ! Rendez-vous le samedi 8 avril, de 10h30 à 12h dans le Parc de l’accueil de loisirs situé en haut de la rue Vaucourt Singer et le parc de Ker d’abas, situé en contrebas. Mais avant tout pensez à réserver à l’Office de tourisme !

Gratuit, à partir de 4 ans.

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.ot-batzsurmer.fr
https://www.ot-batzsurmer.fr/jeu-de-paques-chasse-aux-oeufs-jeudepaques2023.html

