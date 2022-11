Visite insolite – Parcours nocturne de Noël 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Visite insolite – Parcours nocturne de Noël 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 3 décembre 2022, Batz sur mer. Visite insolite – Parcours nocturne de Noël Samedi 3 décembre, 16h30, 19h30 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

A l’occasion du marché de Noël, retrouvez 2 parcours nocturnes à travers Batz-sur-Mer (qui sera plongé dans la magie de Noël) autour des histoires et légendes de la ville pour découvrir les secret… 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire A l’occasion du marché de Noël, retrouvez 2 parcours nocturnes à travers Batz-sur-Mer (qui sera plongé dans la magie de Noël) autour des histoires et légendes de la ville pour découvrir les secrets du Bourg de Batz en début de soirée… Gratuit

Sur inscription à l’Office de tourisme.

2022-12-03T16:30:00+01:00

2022-12-03T20:30:00+01:00

