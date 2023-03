Balade Nature – Les dunes 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Balade Nature – Les dunes 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 13 juin 2023, . Balade Nature – Les dunes 13 juin et 18 octobre 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Participation: 5, Participation: 2.50 Le saviez-vous ? La Dune de la Falaise est la dernière dune grise de la Presqu’île de Guérande. Aussi, la Dune de la Falaise compte plus de 200 espèces floristiques, une faune particulière, entre Océan et Marais Salants… Il s’agit d’un espace naturel protégé, classé Natura 2000. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cet espace naturel, cette balade nature vous convient ! Informations et réservation à l’Office de tourisme. 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 44740 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/balade-nature-les-dunes-baladenaturedune.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

