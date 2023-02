Balade nature – Les marais salants l’hiver 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Balade nature – Les marais salants l'hiver
Vendredi 24 février, 10h00
25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Tarif unique: 5, 1 personne: 2.50

Partez à la découverte des marais salants l'hiver ! Accompagnez de Fanny, guide conférencière, découvrez le travail des paludiers l'hiver et la faune et flore locale. Nouveauté 2023 !

Accompagnez de Fanny, guide conférencière, découvrez le travail des paludiers l’hiver et la faune et flore locale. Nouveauté 2023 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T10:00:00+01:00

2023-02-24T11:30:00+01:00

Lieu: 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

