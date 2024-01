Dégustation vin chocolat 25 Rue de la Minière Coteaux-sur-Loire, lundi 1 janvier 2024.

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-12-31 13:30:00

Instant gourmandise! Venez découvrir nos vins de la plus douce des manières. Dégustation composée de 5 accords vins et chocolats, pour cette activité nous nous sommes associés aux Chocolatiers Torréfacteurs Tourangeaux « Fèves ». Chaque chocolat s’accordant subtilement à chacune de nos cuvées, moment de douceur garantie dans le cadre magique du Château de Minière.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » .

18 EUR.

25 Rue de la Minière

Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



