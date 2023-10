La Fascinant Week-end – « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » : Pique nique au domaine 25 Rue de la Minière Coteaux-sur-Loire, 19 octobre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Touristes et locaux peuvent se délecter d’un pique-nique composé de produits gastronomiques régionaux en accords avec les vins du Château.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » ..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . EUR.

25 Rue de la Minière

Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tourists and locals can enjoy a picnic composed of regional gastronomic products in harmony with the wines of the Château.

« Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation.

Turistas y lugareños pueden disfrutar de un picnic de productos gastronómicos regionales en armonía con los vinos del Château.

« El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación ».

Touristen und Einheimische können sich an einem Picknick erfreuen, das aus regionalen gastronomischen Produkten besteht, die mit den Weinen des Schlosses harmonieren.

« Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

