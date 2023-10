La Fascinant Week-end – « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » : Dégustation vin chocolat 25 Rue de la Minière Coteaux-sur-Loire, 19 octobre 2023, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire,Indre-et-Loire

Instant gourmandise! Venez découvrir nos vins de la plus douce des manières. Dégustation composée de 5 accords vins et chocolats, pour cette activité nous nous sommes associés aux Chocolatiers Torréfacteurs Tourangeaux « Fèves »..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 15:00:00. 18 EUR.

25 Rue de la Minière

Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Gourmet moment! Come and discover our wines in the sweetest of ways. Tasting composed of 5 wine and chocolate pairings, for this activity we are associated with the Tourange Chocolate Roasters « Fèves ».

¡Momento gourmet! Venga a descubrir nuestros vinos de la forma más dulce. Degustación compuesta por 5 maridajes de vino y chocolate, para esta actividad hemos unido fuerzas con los chocolateros tostadores de Tourange « Fèves ».

Ein Moment des Genusses! Entdecken Sie unsere Weine auf die süßeste Art und Weise. Für diese Verkostung haben wir uns mit den Chocolatiers Torréfacteurs Tourangeaux « Fèves » zusammengeschlossen.

