Concert en terrasse avec « Pascal Alavoine » – les vendredis de l’été 25 Rue de la Libération Sourdeval, 28 juillet 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Concert en terrasse à la cave de Sourdeval. Chanson française pop internationale. Organisé par la ville de Sourdeval..

2023-07-28 19:30:00 fin : 2023-07-28 21:30:00. .

25 Rue de la Libération

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Terrace concert at the Sourdeval cellar. International French pop chanson. Organized by the town of Sourdeval.

Concierto en la terraza de la bodega Sourdeval. Canciones pop francesas internacionales. Organizado por el ayuntamiento de Sourdeval.

Terrassenkonzert in der Weinkellerei von Sourdeval. Französischer Chanson Pop international. Organisiert von der Stadt Sourdeval.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche