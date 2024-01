Atelier Créa : Initiations à la danse avec l’association Rei no Koe 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 18:30:00

Myrtille et Julien, danseurs et chorégraphes avec l’association Rei no Koe, vous proposent des initiations à la danse pour tous publics et tous niveaux

.

25, rue de la Libération

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes