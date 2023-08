Fascinant Week-end V&D : Sophro-dégustation 25 Rue d’Argentelle Vincelles, 22 octobre 2023, Vincelles.

Vincelles,Marne

Découvrez ou redécouvrez la dégustation des 3 champagnes phare de la Maison Piot-Sévillano grâce à la sophrologie ! Venez apprécier toutes les saveurs des champagnes dans un état de bien-être !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

25 Rue d’Argentelle Champagne Piot-Sévillano

Vincelles 51700 Marne Grand Est



Discover or rediscover tasting the 3 flagship champagnes from Maison Piot-Sévillano thanks to sophrology! Enjoy all the flavours of these champagnes in a state of well-being!

¡Descubra o redescubra la degustación de los 3 champagnes insignia de la Casa Piot-Sévillano gracias a la sofrología! ¡Venga y disfrute de todos los sabores de los champagnes en un estado de bienestar!

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Verkostung der drei Vorzeigechampagner des Hauses Piot-Sévillano mithilfe von Sophrologie! Genießen Sie alle Aromen der Champagner in einem Zustand des Wohlbefindens!

