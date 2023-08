Fascinant Week-end V&D : Dégustation vibratoire 25 Rue d’Argentelle Vincelles, 21 octobre 2023, Vincelles.

Vincelles,Marne

Avez-vous déjà ressenti l’effervescence dans votre corps ? Venez en faire l’expérience inédite et insolite au Champagne Piot-Sévillano ! Un voyage sensoriel entre dégustation et sonothérapie….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 13:00:00. .

25 Rue d’Argentelle Champagne Piot-Sévillano

Vincelles 51700 Marne Grand Est



Have you ever felt effervescence in your body? Come and experience it for yourself at Champagne Piot-Sévillano! A sensory journey between tasting and sonotherapy…

¿Ha sentido alguna vez la efervescencia en su cuerpo? Venga a experimentarlo en Champagne Piot-Sévillano Un viaje sensorial que combina degustación y sonoterapia…

Haben Sie schon einmal das Sprudeln in Ihrem Körper gespürt? Machen Sie diese ungewöhnliche Erfahrung im Champagne Piot-Sévillano! Eine Sinnesreise zwischen Verkostung und Sonotherapie…

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne