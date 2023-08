Fascinant Week-end V&D : La Soirée Interdite 25 Rue d’Argentelle Vincelles, 20 octobre 2023, Vincelles.

Vincelles,Marne

Enfilez votre plus belle tenue glamour et prenez place au caveau pour une soirée exceptionnelle de jazz !

Ambiance feutrée et voix de velours accompagnée d’une flûte « Interdite » ….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 23:00:00. .

25 Rue d’Argentelle Champagne Piot-Sévillano

Vincelles 51700 Marne Grand Est



Put on your best glamorous outfit and take your place in the cellar for an exceptional evening of jazz!

A hushed atmosphere and velvety vocals accompanied by a « forbidden » flute …

Póngase su mejor atuendo glamuroso y ocupe su lugar en el sótano para disfrutar de una excepcional velada de jazz

Un ambiente silencioso y voces aterciopeladas acompañadas de una flauta « prohibida » …

Ziehen Sie Ihr schönstes Glamour-Outfit an und nehmen Sie im Weinkeller Platz für einen außergewöhnlichen Jazzabend!

Eine gedämpfte Atmosphäre und eine samtene Stimme, die von einer « verbotenen » Flöte begleitet wird …

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne