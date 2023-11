Boutique éphémère de céramique – « FEU ! » 25 rue Charles Michels Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

A découvrir, 22 artistes céramistes du réseau « Réfractaires » proposant des objets, cadeaux en céramique à l’occasion de Noël. Des bijoux éblouissants, de la vaisselle exquise, des pots de fleurs envoûtants et des objets de décoration pour sublimer votre intérieur. Trouvez le cadeau parfait pour les fêtes et participez à cette célébration de l’artisanat local.

Ouvert les Mardis à partir de 14h30 & du Mercredi au Dimanche de 10h à 19h..

2023-11-15 fin : 2023-12-27 19:00:00. .

25 rue Charles Michels

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover 22 ceramic artists from the « Réfractaires » network, offering ceramic objects and gifts for Christmas. Dazzling jewelry, exquisite tableware, enchanting flower pots and decorative objects to enhance your home. Find the perfect holiday gift and join in this celebration of local craftsmanship.

Open Tuesdays from 2.30pm & Wednesdays to Sundays from 10am to 7pm.

Descubra a 22 artistas ceramistas de la red « Réfractaires » que ofrecen objetos y regalos de cerámica para Navidad. Deslumbrantes joyas, exquisitas vajillas, encantadoras macetas y objetos decorativos para realzar su hogar. Encuentre el regalo perfecto para estas fiestas y participe en esta celebración de la artesanía local.

Abierto los martes a partir de las 14.30 horas y de miércoles a domingo de 10.00 a 19.00 horas.

Es gibt 22 Keramikkünstler des Netzwerks « Réfractaires » zu entdecken, die Keramikobjekte und -geschenke für Weihnachten anbieten. Blendender Schmuck, exquisites Geschirr, bezaubernde Blumentöpfe und Dekorationsobjekte, die Ihr Zuhause verschönern. Finden Sie das perfekte Geschenk für die Feiertage und nehmen Sie an dieser Feier des lokalen Kunsthandwerks teil.

Geöffnet dienstags ab 14:30 Uhr & mittwochs bis sonntags von 10:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-20 par SPL Terres de Limousin