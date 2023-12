Nuit des Conservatoires 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’Évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 . Déambulation musicale, théâtre et chorégraphique des élèves du Conservatoire en partenariat avec la compagnie Les Chantiers du Théâtre, pour l’organisation, la mise en scène, la créativité.

Événement national à l’initiative d’un syndicat de musiciens, le SPEDIC et de l’association Conservatoires de France.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

25 Rue Carnot Théâtre

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

