Théâtre alsacien « S’TRAUMSCHIFF 2 » 25 rue Burnkirch Illfurth, 3 février 2024, Illfurth.

Illfurth Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Le Théâtre Saint-Martin d’Illfurth vous invite au voyage !

Avec la pièce « S’TRAUMSCHIFF 2 « vous partez en mer à bord du Walla Schlucker avec des croisiéristes de renom comme Irma la voyante, Frantz le Ziginer, le docteur Raoult, Karl Lagerfeld, le Cardinal de Tramone et bien d’autres encore !

Pour embarquer, il vous suffit de réserver votre place uniquement par téléphone et toujours au même numéro 03 89 07 00 76

25 rue Burnkirch

Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du Sundgau