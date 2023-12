Cet évènement est passé Exposition – Carambolage 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2024-01-07 19:00:00 . Franck Miegebielle et Florian Duval

Sculptures, dessins, gravures.

Vernissage le vendredi 22 décembre à 18h. Du jeudi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h, ou sur rendez-vous. .

25 Rue Brémond d'Ars L'îlot Bleu

Quimperlé 29300

