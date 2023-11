SOIRÉE ELECTRO : MOONRISE 25 rue Beaurepaire Saumur, 9 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

De l’électro et de la techno pour une soirée lunaire et cosmique, une salle transformée en un paysage de son, de vidéo et de lumière, laissez-vous emporter par la magie de la Moonrise, le samedi 9 décembre à Saumur !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 01:00:00. EUR.

25 rue Beaurepaire

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Electro and techno for a lunar and cosmic evening, a hall transformed into a landscape of sound, video and light, let yourself be carried away by the magic of Moonrise, on Saturday December 9th in Saumur!

Electro y techno para una velada cósmica a la luz de la luna, con el auditorio transformado en un paisaje de sonido, vídeo y luz, ¡déjese llevar por la magia de Moonrise el sábado 9 de diciembre en Saumur!

Elektro und Techno für einen mondähnlichen und kosmischen Abend, ein Saal, der sich in eine Landschaft aus Ton, Video und Licht verwandelt, lassen Sie sich von der Magie des Moonrise am Samstag, den 9. Dezember in Saumur mitreißen!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire