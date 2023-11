Repas 25 rue Aygue Rouye Dax, 25 novembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Au menu : soupe paysanne, langue de boeuf aux câpres, riz pilaf, poire au vin, café. Proposée par l’amicale St Pierre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

25 rue Aygue Rouye Maison St Pierre

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the menu: country-style soup, beef tongue with capers, rice pilaf, pear in wine, coffee. Organized by Amicale St Pierre.

En el menú: sopa campestre, lengua de ternera con alcaparras, arroz pilaf, pera al vino y café. Organizado por la Amicale St Pierre.

Auf der Speisekarte: Bauernsuppe, Rinderzunge mit Kapern, Pilafreis, Birne in Wein, Kaffee. Angeboten vom Freundeskreis St. Pierre.

