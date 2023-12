Visite guidée : Dans les pas de Gustave Viaud 25 rue Amiral Meyer Rochefort, 12 octobre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-12 15:30:00

fin : 2023-10-12 16:45:00

Visite guidée autour de l’exposition Pierre Loti-Gustave Viaud, deux frères unis par la mer. Découvrez l’univers de Gustave Viaud et les différentes époques de sa vie : sa jeunesse et sa formation à l’École de médecine navale, ses voyages..

25 rue Amiral Meyer Ecole de Médecine Navale

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan