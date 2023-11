Marché de Noël à l’EHPAD « Le Castel Blanc » 25 Route Joffre Masevaux-Niederbruck, 26 novembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Des idées cadeaux, des décors de Noël, des bredalas et des beraweckas vous attendent lors de ce marché de Noël..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

25 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Gift ideas, Christmas decorations, bredalas and beraweckas await you at this Christmas market.

Ideas para regalos, adornos navideños, bredalas y beraweckas le esperan en este mercado navideño.

Auf diesem Weihnachtsmarkt erwarten Sie Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Bredalas und Beraweckas.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de tourisme de Masevaux