Conférence – les impacts de la pollution luminueuse sur la santé humaine, la faune, la flore, l’économie et le tourisme 25 Route des Cîmes Saint-Pardoux-le-Lac, 13 octobre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la 15ème édition de la manifestation nationale « Le jour de la nuit ». Intervention de Michel Derome, correspondant de l’ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes. Ensuite seront présentées des photos nature d’Alain Boeufgras. Collation et boissons chaudes offertes à la fin de l’animation..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 22:00:00. EUR.

25 Route des Cîmes Le Clos du Bost

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 15th edition of the national event « Le jour de la nuit ». Speech by Michel Derome, correspondent for ANPCEN, the national association for the protection of the night sky and environment. This will be followed by a presentation of nature photos by Alain Boeufgras. Snacks and hot drinks offered at the end of the event.

En el marco de la 15ª edición de la manifestación nacional « Le jour de la nuit ». Intervención de Michel Derome, corresponsal de la ANPCEN, asociación nacional para la protección del cielo nocturno y el medio ambiente. A continuación, Alain Boeufgras presentará fotografías de la naturaleza. Al final del acto se servirá un tentempié y bebidas calientes.

Im Rahmen der 15. Ausgabe der nationalen Veranstaltung « Le jour de la nuit » (Der Tag der Nacht). Vortrag von Michel Derome, Korrespondent der ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (Nationaler Verband zum Schutz des Nachthimmels und der Umwelt). Anschließend werden Naturfotos von Alain Boeufgras gezeigt. Am Ende der Animation werden ein Imbiss und warme Getränke angeboten.

