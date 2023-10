Rencontre artistique : atelier à l’écoute de nos ancêtres 25 route de Sauveterre Frontenac, 28 novembre 2023, Frontenac.

Frontenac,Gironde

Rencontre artistique sur le thème de nos ancêtres mêlant chants, danses et constellations. Pratiques en conscience afin d’honorer nos racines..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 18:00:00. EUR.

25 route de Sauveterre Home cat zen : chez Mesdames Pauly

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Artistic gathering on the theme of our ancestors, combining song, dance and constellations. Conscious practices to honor our roots.

Un encuentro artístico sobre el tema de nuestros antepasados, combinando canto, danza y constelaciones. Prácticas conscientes para honrar nuestras raíces.

Künstlerisches Treffen zum Thema unserer Vorfahren, bei dem Gesang, Tanz und Aufstellungen vermischt werden. Bewusstseinsübungen, um unsere Wurzeln zu ehren.

