En famille au musée : De la céréale à la farine

Catégories d'Évènement: Ménetreuil

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:30:00

fin : 2024-08-22 16:00:00 . Après un atelier concassage de blé et une présentation de l’histoire du moulin, découvrez le circuit du blé de son arrivée au moulin jusqu’à sa transformation en farine, avec une mise en route de la machinerie.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h30. Informations et réservation à l’Ecomusée. EUR.

25 Route de Montjay Moulin-Musée de Ménetreuil

Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

