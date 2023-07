STAGE DE VANNERIE : TRESSAGE AUTOUR DE LA TRESSE SPIRALÉE AVEC VALÉRIE LAVAURE 25 route de Charmes Bouxurulles, 12 juillet 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

Stage de vannerie: Tressage autour de la tresse spiralée avec Valérie Lavaure

Venez découvrir ma façon de travailler le « point du Burkina » qui est une tresse conduite en spirale avec 4 brins, successivement actifs et passifs. Nous réaliserons dans un premier temps un petit panier à ail, entièrement avec cette technique, pour se familiariser avec le geste. Puis nous intègrerons ce point de travail dans la réalisation de paniers aux formes hautes et droites, type cabas, où la tresse servira de clôture au panier.

Le niveau demandé est débutant à confirmé.

Possibilité de stage de 2 à 4 jours.

A NOTER: Si, malheureusement, vous arrivez trop tard et qu’il n’y a plus de place de disponible, veuillez contacter Vivre Boux par mail.

Nous vous inscrirons sur la liste d’attente.. Adultes

25 route de Charmes Salle des fêtes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



Basketry workshop: Braiding around the spiral braid with Valérie Lavaure

Come and discover my way of working the « Burkina stitch » which is a spiral braid with 4 strands, successively active and passive. We will first make a small garlic basket, entirely with this technique, to become familiar with the gesture. Then we will integrate this work point in the realization of baskets with high and straight forms, type tote, where the braid will be used as fence to the basket.

The level required is beginner to advanced.

Possibility of a 2 to 4 day course.

NOTE: If, unfortunately, you arrive too late and there are no more places available, please contact Vivre Boux by email.

We will put you on the waiting list.

Taller de cestería: Trenzar en espiral con Valérie Lavaure

Venga a descubrir mi manera de trabajar el « punto Burkina », que es un trenzado en espiral con 4 cabos, sucesivamente activos y pasivos. Primero realizaremos una pequeña cesta de ajos, íntegramente con esta técnica, para familiarizarnos con el gesto. Después integraremos este punto de trabajo en la realización de cestas con formas altas y rectas, tipo tote, donde la trenza se utilizará como cerco a la cesta.

El nivel requerido es de principiante a avanzado.

Posibilidad de curso de 2 a 4 días.

TENGA EN CUENTA: Si, por desgracia, llega demasiado tarde y no hay más plazas disponibles, póngase en contacto con Vivre Boux por correo electrónico.

Le inscribiremos en la lista de espera.

Korbflechtkurs: Flechten rund um den Spiralzopf mit Valérie Lavaure

Entdecken Sie meine Art, mit dem « Burkina-Stich » zu arbeiten, einem spiralförmig geführten Zopf mit vier Strängen, die nacheinander aktiv und passiv sind. Wir werden zunächst einen kleinen Knoblauchkorb ganz mit dieser Technik herstellen, um uns mit der Geste vertraut zu machen. Anschließend integrieren wir diesen Arbeitspunkt in die Herstellung von Körben mit hohen und geraden Formen, wie z. B. Einkaufstaschen, bei denen das Geflecht als Abschluss des Korbes dient.

Das geforderte Niveau ist Anfänger bis Fortgeschrittene.

Praktika von 2 bis 4 Tagen sind möglich.

HINWEIS: Wenn Sie leider zu spät kommen und es keine freien Plätze mehr gibt, kontaktieren Sie bitte Vivre Boux per E-Mail.

Wir werden Sie dann auf die Warteliste setzen.

