HALLOWEEN DES BONBONS OU UN SORT 25 route de Charmes Bouxurulles, 28 octobre 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

Halloween : des bonbons ou un sort.

Rejoins les copains, les copines de Bouxurulles et d’étranges animaux pour récolter un maximum de friandises.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.. Tout public

Samedi 2023-10-28 17:00:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

25 route de Charmes Salle de la Convivialité

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



Halloween: trick or treat.

Join Bouxurulles? friends and strange animals to collect as many treats as possible.

Children are the responsibility of their parents.

Halloween: ¡Truco o trato!

Únete a los amigos y extraños animales de Bouxurulles para recoger tantas golosinas como sea posible.

Los niños son responsabilidad de sus padres.

Halloween: Süßigkeiten oder ein Fluch.

Schließe dich den Freunden, den Freundinnen von Bouxurulles und seltsamen Tieren an, um möglichst viele Süßigkeiten zu sammeln.

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern.

