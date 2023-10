Vente de l’atelier couture 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 8 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Pour vos achats de Noël, venez participer aux achats des éléments réalisés par l’atelier couture du Centre Social La-Haüt.

Profitez des superbes réalisations des dames de l’atelier : sacs, étuis, pochettes, porte-clés, adorables doudous et bien d’autres surprises..

2023-11-08 fin : 2023-11-15 16:30:00. EUR.

25 Place Saint-Pierre Dans le Hall du Centre Social La Haut

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For your Christmas shopping, come and take part in buying items made by the sewing workshop at the Centre Social La-Haüt.

Enjoy the superb creations of the workshop ladies: bags, cases, clutches, key-rings, adorable cuddly toys and many other surprises.

Para sus compras navideñas, venga a comprar artículos confeccionados por el taller de costura del Centro Social La-Haüt.

Disfrute de las magníficas creaciones de las señoras del taller: bolsos, estuches, llaveros, adorables peluches y muchas otras sorpresas.

Für Ihre Weihnachtseinkäufe können Sie sich an den Elementen beteiligen, die in der Nähwerkstatt des Sozialzentrums La-Haüt hergestellt werden.

Genießen Sie die tollen Arbeiten der Damen des Ateliers: Taschen, Etuis, Täschchen, Schlüsselanhänger, süße Kuscheltiere und viele andere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn